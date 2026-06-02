A seleção brasileira integra o Grupo C da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. O Mundial do Canadá, do México e dos Estados Unidos será o primeiro disputado por 48 seleções, com um novo formato que classificará, além dos primeiros e segundos colocados dos 12 grupos, oito terceiros melhores colocados.

A Copa, portanto, ganhará uma fase de mata-mata a mais, a segunda fase (também chamada de 32 avos de final). O prognóstico dos possíveis adversários do Brasil no mata-mata são mais previsíveis caso a equipe avance em primeiro ou segundo lugar, pois cruzará com as equipes do grupo F (Holanda, Japão, Tunísia e Suécia).

Já caso o Brasil avance em terceiro, há uma combinação de possibilidades. Confira abaixo:

Possíveis adversários do Brasil no mata-mata da Copa

Adversários caso o Brasil se classifique em primeiro lugar

1/16 avos de final: 2º F (Holanda, Japão, Tunísia e Suécia)

Oitavas de final: 2º E (Alemanha, Equador, Costa do Marfim e Curaçao) x 2º I (França, Senegal, Noruega e Iraque)

Quartas de final: 1º A (México, Coreia do Sul, África do Sul e Tchéquia), 3º lugar (CEFHI), 1º L (Inglaterra, Croácia, Panamá e Gana), 3º lugar (EHIJKL)

Semifinal: 1º J, 2º H , 2º D, 2º G, 1º B, 3º lugar (EFGIJ), 1º K, 3º lugar (DEIJL)

Adversários caso o Brasil se classifique em segundo lugar

1/16 avos de final: 1º F (Holanda, Japão, Tunísia e Suécia)

Oitavas de final: 2º A (México, Coreia do Sul, África do Sul e Playoff Europeu D) ou 2º B (Canadá, Catar, Suíça e Bósnia e Herzegovina)

Quartas de final: 1º E (Alemanha, Equador, Costa do Marfim e Tchéquia), 3º (ABCDF), 1º I (França, Senegal, Noruega e Iraque) e 3º lugar (CDFGH)

Semifinal: 2º K, 2º L, 1º H, 2º J, 1º D, 3º lugar (BEFIJ), 1º G, 3º lugar (AEHIJ)

Os possíveis adversários caso o Brasil se classifique em 3º lugar

A projeção caso o Brasil avance em terceiro é complexa, já que a posição no mata-mata dependerá de quais grupos sairão os outros melhores terceiros.

Pela novo formato, 32 seleções avançam ao mata-mata, sendo oito melhores terceiros colocados. Segundo a Fifa, há 495 cenários diferentes para a segunda-fase.

As seleções que enfrentarão terceiros colocados serão 1ºB, 1ºG, 1ºD, 1ºA, 1ºK, 1ºL, 1ºE e 1ºI. Passando em terceiro do C, o Brasil pode encarar os primeiros dos Grupos A, E ou I (os cabeças-de-chave destes grupos são México, Alemanha ou França).

Quando o Brasil pode enfrentar a Argentina?

O novo formato da Copa do Mundo dá vantagem às quatro seleções mais bem colocadas no último ranking da Fifa. Com isso, Espanha (1) e Argentina (2) ficam de lados opostos da chave, bem como França (3) e Inglaterra (4). Caso avancem em primeiro lugar de seus grupos, só poderão se encontrar em uma eventual final.

Com o novo chaveamento, o Brasil, caso seja o primeiro colocado, ficará do mesmo lado da chave de Argentina e Inglaterra. Ficando na segunda posição, a equipe estará do lado de Espanha e França.

Um eventual Brasil x Argentina, clássico que não ocorre em Mundiais desde 1990, poderia acontecer nas semifinais, caso ambas avancem em primeiro de suas chaves. O mesmo acontece se as duas terminarem em 2º. Caso uma seja líder e a outra vice-líder, Brasil x Argentina só poderia acontecer na grande final, marcada para 19 de julho, no Metlife Stadium, em Nova Jersey.

Critérios de desempate para os terceiros colocados

Confira as regras da Fifa para definição dos terceiros colocados:

Se duas ou mais seleções do mesmo grupo estiverem empatadas em pontos após a conclusão da fase de grupos, os seguintes critérios serão aplicados para determinar a classificação:

Primeiro passo

maior número de pontos obtidos nos jogos da fase de grupos entre as equipes envolvidas

saldo de gols superior resultante dos confrontos diretos entre as equipes em questão

maior número de gols marcados em todas as partidas do grupo entre as equipes envolvidas

Caso não seja possível chegar a uma decisão por meio deste procedimento, os critérios abaixo serão aplicados às duas ou mais equipes que ainda estiverem empatadas em pontos:

Segundo passo

melhor saldo de gols superior em todas as partidas do grupo

maior número de gols marcados em todas as partidas do grupo

pontuação de fair play, envolvendo jogadores e comissão técnica, levando em conta o número de cartões amarelos e vermelhos recebidos

Caso não seja possível tomar uma decisão através dos procedimentos das etapas um e dois acima, chegamos à última etapa

Terceiro passo

as duas ou mais seleções que ainda estiverem empatadas serão classificadas de acordo com a edição mais recente publicada do Ranking Mundial Masculino da FIFA/Coca-Cola.

Todos os grupos da Copa do Mundo 2026:

GRUPO A

México

África do Sul

Coreia do Sul

República Tcheca

GRUPO B

Canadá

]Bósnia e Herzegovina

Catar

Suíça

GRUPO C

Brasil

Marrocos

Haiti

Escócia

GRUPO D

Estados Unidos

Paraguai

Austrália

Turquia

GRUPO E

Alemanha

Curaçao

Costa do Marfim

Equador

GRUPO F

Holanda

Japão

Suécia

Tunísia

GRUPO G

Bélgica

Egito

Irã

Nova Zelândia

GRUPO H

Espanha

Cabo Verde

Arábia Saudita

Uruguai

GRUPO I

França

Senegal

Bolívia ou Iraque

Noruega

GRUPO J

Argentina

Argélia

Áustria

Jordânia

GRUPO K

Portugal

Congo

Uzbequistão

Colômbia

GRUPO L