Harry Kane definiu os seus três gols marcados pela Inglaterra contra o Panamá na Copa 2018 como “um dos hat-tricks menos bonitos” da sua carreira. O adversário deste sábado, 27, a partir das 18h (de Brasília), no MetLife Stadium, é o mesmo de oito anos atrás e o artilheiro já sonha em repetir a artilharia daquele Mundial
A Inglaterra chega à última rodada da primeira fase da liderança do Grupo L ao lado de Gana, ambas com quatro pontos. A Croácia, com três pontos, aparece na terceira colocação. O Panamá está zerado. Kane marcou dois gols até agora.
O 6 a 1 contra o Panamá (5 a 0 no primeiro tempo), em Nizhny Novgorod, foi válido não pela terceira, mas pela segunda rodada. Naquela oportunidade, Kane fez dois gols de pênalti e um até sem querer. A bola chutada desviou na zaga panamenha e no calcanhar de Kane antes de entrar no gol.
“Foram dois pênaltis e uma jogada de sorte”, relembrou o atacante de 32 anos, que tem cinco hat-tricks só pelo English Team. “Certamente, tentarei fazer os três gols novamente.”
O impacto de Kane na temporada
A missão do atacante do Bayern de Munique está mais complicada ainda que venha da temporada mais goleadora da sua carreira. Pelo time alemão, foram 61 gols marcados em 51 jogos na temporada 2025/2026, em que os bávaros conquistaram o título nacional pela 35ª vez. Antes, a melhor marca do artilheiro havia sido a de estreia na Bundesliga, em 2023/2024, com 44 gols em 45 jogos.
No Mundial da Rússia, ele chegou ao terceiro jogo com cinco gols marcados contra dois até agora — fez dois contra a Croácia e viu a Inglaterra empatar sem gols contra Gana. Além dos gols contra a Tunísia (2) e o Panamá (3), também balançou a rede contra a Colômbia (1) nas oitavas. A equipe terminou na quarta colocação.
Agora, em 2026, ele chega ao terceiro jogo com dois gols marcados e outros concorrentes na disputa. Pelo menos cinco nomes de peso estão na briga pela conquista do Chuteira de Ouro. Lionel Messi (5), Vini Jr., Kylian Mbappé, Erling Haaland e Ousmane Dembélé (todos com 4 gols cada) são concorrentes à altura.
Harry Kane na Copa do Mundo de 2018
- 6 – Harry Kane | Inglaterra
- 4 – Antoine Griezmann | França
- 4 – Kylian Mbappé | França
- 4 – Romelu Lukaku | Bélgica
- 4 – Denis Cheryshev | Rússia
- 4 – Cristiano Ronaldo | Portugal
Harry Kane na Copa do Mundo de 2026
- 5 – Lionel Messi | Argentina
- 4 – Vini Jr. | Brasil
- 4 – Kylian Mbappé | França
- 4 – Erling Haaland | Noruega
- 4 – Ousmane Dembélé | França
- […]
- 2 – Harry Kane | Inglaterra