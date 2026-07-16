A Espanha está de volta à uma final de Copa do Mundo após 16 anos e sonha com o bicampeonato. Destino ou não, a seleção de 2026 se apega a coincidências com a equipe que conquistou o inédito título mundial em 2010.

Da partida inaugural ao mata-mata, as semelhanças unem as duas gerações. Confira:

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México x África do Sul

Na Copa do Mundo de 2010, a partida de abertura foi entre México e África do Sul. Na ocasião, a partida terminou empatada em 1 a 1 entre os donos da casa e os mexicanos.

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Na Copa de 2026, o duelo se repetiu no jogo de abertura, mas com um resultado diferente. Desta vez, o México levou a melhor sobre os sul-africanos, vencendo o duelo por 2 a 0.

Clássico ibérico

Nas oitavas de final da Copa de 2010, a Espanha venceu Portugal por 1 a 0, com gol de David Villa, e avançou às quartas. Nas oitavas do Mundial de 2026, o roteiro se repetiu. Desta vez o herói foi Mikel Merino, que marcou o gol da vitória por 1 a 0 dos espanhóis e eliminou os portugueses do torneio.

Campeã da Eurocopa

A Espanha chegou em ambas as Copas ostentando o título da Eurocopa. Em 2008, os espanhóis venceram a Euro contra a Alemanha. Já em 2024, La Furia foi campeã diante da Inglaterra.

Real Madrid: Mourinho e seca de títulos

Mesmo distante, o Real Madrid pode estar ligado a uma eventual conquista da segunda Copa pela Espanha. Na temporada 2009/10, o clube sequer venceu um torneio, assim como em 2025/26. Coincidência ou não, José Mourinho foi contratado como técnico após o término de ambas as temporadas.

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