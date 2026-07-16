A Argentina chegou ao Mercedes-Benz Stadium, na última quarta-feira, 15, disposta a só sair depois de conseguir a classificação à final da Copa do Mundo. Para isso, precisou de uma virada épica sobre a Inglaterra, com a qual o treinador classificou como um “bicho que sente cheiro de sangue”.

Os argentinos enfrentam os espanhóis na grande final da Copa do Mundo. A partida acontece no domingo, a partir das 16 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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Depois de sair atrás no placar, com gol de Gordon, a Argentina batalhou até o final. Foram duas defesaças de Pickford, duas bolas na trave e outros lances em que o gol quase saiu. Lionel Messi, que se recusava desistir, tentou de tudo.

O craque não marcou, mas deu duas assistências. Primeiro para Enzo Fernández empatar aos 40 minutos. Seis minutos depois, foi a vez de um cruzamento perfeito para Lautaro Martínez marcar de cabeça.

“É uma demonstração de espírito coletivo, fraternidade e de lutar até o final. Acredito que a gente joga melhor quando está atrás no placar. O rival fica mais acuado e quando sentimos o cheiro de sangue, a gente ataca. A equipe continua mostrando essa garra, de que se pode lutar até o final”, disse o técnico Lionel Scaloni.

Jogadores argentinos se atiraram no gramado ao término da partida. Lautaro foi um deles. O alívio por seguir adiante e disputar novamente uma final de Copa do Mundo era tremendo.

“São sensações difíceis de explicar pelo orgulho, pelo sacrifício que fizemos, pela dificuldade que é chegar de novo à final, manter a gana de competir e seguir adiante. Viemos de três partidas difíceis e hoje, conseguimos novamente o resultado”, completou o jogador.

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