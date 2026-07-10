Portugal anunciou a contratação de Jorge Jesus como o novo treinador da seleção para o próximo ciclo. O ex-técnico do Flamengo estava sem clube, após deixar o Al-Nassr com a conquista do Campeonato Saudita.
O técnico de 71 anos assume no lugar de Roberto Martínez, que deixou a seleção após a eliminação para a Espanha, nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Segundo o jornal português A Bola, o treinador vai receber menos de 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 23,6 milhões) brutos por ano.
Este será o primeiro trabalho de Jorge Jesus no comando de uma seleção. Em Portugal, o treinador comandou o Benfica e o Sporting, conquistando 12 títulos no país.
No Brasil, o “Mister” se tornou ídolo da torcida do Flamengo, comandando a equipe entre 2019 e 2020, com cinco taças conquistadas. Uma delas foi o bi da Libertadores, que o Rubro-Negro voltou a conquistar após um jejum de 38 anos.
Na Árabia Saudita, o português teve duas passagens no Al-Hilal, onde conquistou o campeonato nacional, a Copa do Rei e a Supercopa da Arábia Saudita (três vezes).