Primeiro jogador a marcar em seis Copas do Mundo diferentes, há 20 anos atrás o jovem Cristiano Ronaldo balançava as redes pela primeira vez em Mundiais. Em 2006, CR7 fez o primeiro de seus dez gols no torneio, na fase de grupos da competição.

Primeiro gol de Cristiano na Copa do Mundo

Com 21 anos e atuando pela ponta esquerda, o camisa 17 marcou o seu primeiro e único gol no torneio, contra o Irã, na segunda rodada da fase de grupos. Naquele time, Cristiano Ronaldo ainda não era a principal referência da equipe, que contava com Figo e Deco.

Sob o comando de Felipão, Portugal avançou até as semifinais, quando foi derrotada pela França, por 1 a 0. Na disputa do terceiro lugar, a seleção portuguesa perdeu novamente, desta vez para a Alemanha, por 3 a 1.