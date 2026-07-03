O gol anulado da Croácia no último minuto dos acréscimos, que empataria a partida contra Portugal, causou polêmica pelo uso da tecnologia da “bola inteligente”, um sensor capaz de identificar o momento exato de um toque.

A bola utilizada na Copa conta com um chip de medição inercial (IMU), instalada em seu interior. O sensor opera em uma frequência de aproxiamadamente 500 Hz, registrando dados cerca de 500 vezes por segundo. Essas informações permitem identificar o instante em que ocorre um contato com a bola, dados que são enviados em tempo real para o VAR.

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Quando um jogador faz um contato com a bola, por mais leve que seja, o sensor registra uma alteração no gráfico de dados, indicando o momento exato do toque.

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Por que o gol da Croácia foi anulado?

No último minuto da partida, após um cruzamento para a área, Igor Matanovic desviou de cabeça, dentro da área, e Pasalic tocou para Gvardiol marcar o gol de empate da Croácia. A decisão do árbitro Espen Eskas foi de gol legal, no entanto o VAR captou que Pasalic estava impedido no momento do toque de Matamovic.

Assim, o gol croata foi anulado porque o chip captou um desvio da bola na cabeça de Matanovic. Se não exisstisse a tecnologia IMU, o gol provavelmente seria mantido, pelo desvio na cabeça do croata ser inconclusivo apenas pela revisão de vídeo.

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