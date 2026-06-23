A seleção de Portugal não tomou conhecimento do Uzbequistão e aplicou uma sonora goleada por 5 a 0 na tarde desta terça-feira, 23, no AT&T Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. Em partida válida pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026, os lusitanos apagaram a má impressão do empate na estreia e dominaram o confronto do início ao fim, impulsionados por uma tarde histórica de seu maior ídolo.

Início avassalador e história reescrita

Pressionado após o tropeço contra a República Democrática do Congo, o time comandado por Roberto Martínez entrou em campo com uma postura agressiva. Logo aos seis minutos, João Cancelo fez grande jogada pela direita e cruzou para Cristiano Ronaldo, que pegou de primeira para abrir o placar. O tento marcou história: o gajo se tornou o primeiro jogador a marcar gols em seis edições diferentes de Mundiais.

A pressão não diminuiu. Aos 16 minutos, quando todos esperavam uma cobrança de falta de CR7, Nuno Mendes surpreendeu, bateu com estilo no canto direito do goleiro Nematov e ampliou a vantagem portuguesa, ditando o ritmo de um domínio absoluto na primeira etapa.

Susto no VAR e a consagração do artilheiro

O Uzbequistão, disputando sua primeira Copa do Mundo, tentou respirar na partida e chegou a balançar as redes aos 30 minutos. No entanto, após revisão do VAR, o árbitro anulou o lance por falta de Fayzullaev em João Cancelo na origem da jogada. O susto serviu para acordar Portugal novamente.

Aos 38 minutos, a eficiência cirúrgica lusitana voltou a aparecer. João Félix roubou a bola no meio-campo, acionou Bruno Fernandes, que lançou Cristiano Ronaldo em profundidade. O camisa 7 invadiu a área e bateu cruzado para fazer o terceiro. Com o gol, CR7 quebrou mais um recorde, isolando-se como o maior artilheiro de Portugal na história das Copas, com dez gols, além de atingir a incrível marca de 975 gols na carreira.

Pressão contínua e golpe de misericórdia

Na volta do intervalo, Portugal manteve a fome de gols. Aos 13 minutos da etapa final, após cobrança de escanteio venenosa de Bruno Fernandes, o zagueiro Khusanov tentou cortar e acabou marcando contra o próprio patrimônio, transformando a vitória em goleada.

Mesmo com as alterações visando poupar jogadores para a próxima rodada, a equipe europeia continuou criando chances. O goleiro Nematov ainda evitou um estrago maior com grandes defesas em finalizações de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes. Porém, aos 42 minutos, a defesa uzbeque falhou ao afastar um cruzamento de Semedo, e a bola sobrou limpa para Rafael Leão. O atacante, que havia saído do banco, bateu de primeira no ângulo direito para dar números finais ao duelo.

Com o resultado de 5 a 0, Portugal ganha moral, assume o controle de sua situação no Grupo K e avança com confiança para enfrentar a Colômbia na próxima rodada. Já o Uzbequistão, ainda sem pontuar, vê o sonho de avançar de fase em sua estreia em Mundiais ficar cada vez mais distante.