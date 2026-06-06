Neste sábado (6), a seleção da Bélgica encerrou a preparação para a Copa do Mundo de 2026 com uma vitória expressiva de 5 a 0 sobre a Tunísia. O amistoso foi disputado no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, Bélgica.

Domínio Belga e Gols no Primeiro Tempo

O placar foi inaugurado aos 28 minutos do primeiro tempo, quando Trossard balançou as redes após um cruzamento rasteiro de Jeremy Doku, que recebeu um passe de De Bruyne. A Bélgica demonstrou controle da partida desde o início, criando diversas oportunidades e mantendo a posse de bola.

Expulsão Tunisiana e Goleada na Etapa Final

No segundo tempo, os belgas ampliram a vantagem aos oito minutos, com De Ketelaere cabeceando para o gol após um cruzamento de Tielemans. A situação da Tunísia se complicou aos 17 minutos da segunda etapa, quando Gharbi recebeu o segundo cartão amarelo por uma falta em Doku, resultando em sua expulsão e deixando a equipe tunisiana com um jogador a menos em campo.

Com superioridade numérica, a Bélgica transformou a vitória em goleada. Aos 20 minutos do segundo tempo, De Bruyne finalizou da entrada da área para marcar o terceiro gol. Já aos 40 minutos, Lukébakio aproveitou um rebote de um cabeceio de Lukaku para fazer o quarto gol. Dois minutos depois, Raskin fechou o placar em 5 a 0, ao aproveitar uma sobra na entrada da área e chutar de primeira.

Caminhos na Copa do Mundo de 2026

A Bélgica está no Grupo G da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Egito, Irã e Nova Zelândia. Sua estreia no Mundial está agendada para 15 de junho, uma segunda-feira, às 16h (horário de Brasília), contra o Egito, no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.

A Tunísia, por sua vez, integra o Grupo F, juntamente com Holanda, Japão e Suécia. A primeira partida da Tunísia será em 14 de junho, um domingo, a partir das 23h (horário de Brasília), contra a Suécia, no Estádio BBVA, em Monterrey, no México.