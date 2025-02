Palmeiras x Botafogo SP: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Paulista

O Palmeiras enfrenta um momento decisivo no Campeonato Paulista de 2025. Ocupando o terceiro lugar no Grupo D, com 17 pontos, a equipe precisa urgentemente de bons resultados para manter vivas as esperanças de classificação para a próxima fase. A penúltima partida desta fase será contra o Botafogo-SP, no Allianz Parque, em uma quinta-feira à noite.

O recente empate sem gols com o São Paulo deixou o Palmeiras em uma situação complicada no estadual. Com apenas dois jogos restantes, vencer tornou-se uma necessidade para continuar sonhando com uma vaga nas quartas de final. O técnico Abel Ferreira precisará ajustar a equipe frente aos desfalques importantes que enfrenta.

Abel Ferreira – Cesar Greco / Palmeiras

Quais desafios o Palmeiras está enfrentando?

No contexto atual, Abel Ferreira, técnico da equipe, não poderá contar com o zagueiro Gustavo Gómez e o meio-campista Maurício, que se lesionaram recentemente. Além disso, as ausências de Paulinho e Bruno Rodrigues devido a problemas físicos impõem desafios adicionais. A necessidade de encontrar soluções dentro do elenco para estas baixas é imperativa para o treinador.

Enquanto tenta reunir o melhor do elenco disponível, o Palmeiras deve alinhar Weverton; Mayke, Murilo, Benedetti e Piquerez na defesa. No meio, Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga devem compor o setor, com Luighi, Estêvão e provavelmente Facundo Torres (ou Flaco López) formando o ataque. O compromisso de todos esses jogadores será determinante para o futuro do clube no torneio.

Como está a situação do Palmeiras no campeonato?

Atualmente, o Palmeiras é o terceiro colocado do Grupo D, com 17 pontos, atrás de São Bernardo e Ponte Preta. Este posicionamento não é suficiente para avançar de fase, exigindo que o time busque vitórias nas duas partidas que restam: contra o Botafogo-SP e o Mirassol. Cada jogo agora é crucial, e o desempenho no Allianz Parque será particularmente importante.

O mais recente histórico de jogos da equipe não foi favorável. Além do empate contra o São Paulo, o Palmeiras sofreu uma derrota por 3 a 0 para a Inter de Limeira e empatou com Água Santa e Corinthians. A vitória expressiva contra o Guarani é a lembrança mais recente de um resultado positivo.

O que esperar do confronto Palmeiras x Botafogo-SP?

A partida contra o Botafogo-SP, marcada para 20 de fevereiro, representa uma oportunidade essencial para o Palmeiras somar três pontos. Com transmissão ao vivo pela TNT e pelo serviço de streaming Max, os torcedores poderão acompanhar de perto a tentativa do clube de reverter sua situação no campeonato. Se você não puder assistir pela TV, também será possível acompanhar em tempo real pelo site oficial do Palmeiras e pelas redes sociais do clube, que oferecem atualizações contínuas do jogo.

O desempenho nesta partida será uma declaração das intenções do Palmeiras para o restante do Campeonato Paulista. O apoio da torcida, o desempenho tático no campo e a superação das adversidades internas são fatores críticos que contribuirão para o resultado final do jogo.

Próximos desafios do Palmeiras

Além do confronto iminente com o Botafogo-SP, o Palmeiras enfrentará o Mirassol, que pode ser decisivo para a definição das vagas do Grupo D. Estes jogos serão determinantes para disputar as quartas de final do estadual, um objetivo que o clube almeja alcançar, apesar das dificuldades.

O time precisa voltar ao caminho das vitórias e retomar a confiança. A presença de líderes em campo e a capacidade de Abel Ferreira de motivar o grupo serão fatores fundamentais nas jornadas que se seguem.

