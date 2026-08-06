A Copa do Brasil 2026 já tem seis clubes classificados para as quartas de final. Na rodada desta quarta-feira, 5, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e Cruzeiro garantiram vaga, se juntando a Santos e Atlético-MG.

Os dois jogos de quinta-feira, 6, definirão os outros dois classificados: o atual campeão Corinthians precisará reverter uma desvantagem de 2 a 0 para o Inter, na Neo Química Arena, para seguir vivo. A bola rola em São Paulo a partir das 20h (de Brasília). No mesmo horário, o Vitória também precisa tirar dois gols de diferença diante do Athletico-PR, no Barradão.

Atlético-MG e Santos foram os primeiros clubes a garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Na terça-feira, 4, o Galo superou o Juventude por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, enquanto o Santos venceu o Remo por 1 a 0, no Mangueirão.

Nesta quarta-feira, 5, o Cruzeiro bateu a Chapecoense por 2 a 0 no Mineirão, enquanto o Grêmio bateu o Mirassol por 1 a 0. Mais tarde, o Vasco fez 3 a 1 no Fluminense e o Fortaleza venceu o Palmeiras, por 3 a 0, em Cuiabá, mas acabou eliminado.

O chaveamento dos duelos a partir da próxima fase serão definidos em sorteio.

Classificados às quartas de final da Copa do Brasil 2026

Fluminense

Grêmio

Palmeiras

Cruzeiro

Santos

Atlético-MG

Jogos restantes: Corinthians x Inter (0 a 2 na ida) e Vitória x Athletico-PR (0 a 2).

Quando será o sorteio das quartas da Copa do Brasil

A CBF divulgou, nesta quarta-feira, 5, a data, horário e local do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. O evento acontece na próxima terça-feira, 11, às 11h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O sorteio também será responsável por definir os mandos de campo na próxima fase e o chaveamento até a final.

Os confrontos de ida das quartas de final estão previstos para o dia 26 de agosto, enquanto a volta deve acontecer no dia 3 de setembro. Os jogos de ida das semifinais estão previstos para o dia 1º de novembro, enquanto a volta é esperada para o dia 8 do mesmo mês. A final, disputada em partida única, está prevista para o dia 6 de dezembro.

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