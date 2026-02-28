O clima de decisão toma conta de Barueri. Neste domingo, 1, Palmeiras e São Paulo protagonizam mais um capítulo do histórico Choque-Rei, desta vez válido pela semifinal do Campeonato Paulista de 2026. A bola rola às 20h30 (de Brasília) na Arena Barueri, em um confronto único que promete parar o estado e definir quem avança para a grande decisão do estadual.

Caminho até a semifinal

Ambos os times garantiram a classificação no final de semana anterior. O Verdão avançou com autoridade ao golear o Capivariano por 4 a 0, também na Arena Barueri. O Tricolor, por sua vez, teve um desafio mais complexo, mas venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, em Bragança Paulista. A outra semifinal envolve Novorizontino e Corinthians.

Verdão aposta na consistência de Abel

Sob o comando do longevo técnico Abel Ferreira, o time alviverde chega para este duelo com a confiança de uma campanha sólida. O Palmeiras encerrou a fase classificatória com 16 pontos, demonstrando força coletiva e maturidade tática, e, como os pontos continuam contando no mata-mata, foi a 19 pontos após vencer o Capivariano nas quartas. Jogando como mandante, a equipe espera impor um ritmo intenso desde os minutos iniciais para fazer valer o fator casa e confirmar o leve favoritismo apontado pela imprensa esportiva.

Tricolor confia na estratégia de Crespo

Do outro lado, o Tricolor Paulista entra em campo buscando superar as oscilações da primeira etapa do torneio. A equipe dirigida por Hernán Crespo classificou-se para o mata-mata com 13 pontos, e, como os pontos continuam contando no mata-mata, foi a 16 pontos após vencer o Red Bull Bragantino nas quartas. Apesar da campanha numericamente inferior à do rival na fase de grupos, o São Paulo sabe que a mística dos clássicos muitas vezes nivela as forças. O time confia na estratégia do treinador para neutralizar os pontos fortes do adversário, apostando em um jogo de inteligência e oportunismo para retornar à decisão.

Onde assistir ao Choque-Rei

A partida decisiva terá ampla cobertura de transmissão. O duelo será exibido pela Record TV na TV aberta e pela TNT na TV fechada. Nas plataformas digitais, as opções incluem o streaming HBO Max e a transmissão gratuita pela CazéTV no YouTube.