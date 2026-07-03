Em um duelo de muita transpiração e tensão no AT&T Stadium, em Arlington, o Egito garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Na tarde desta sexta-feira, 3, os Faraós empataram com a Austrália por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, mas mostraram frieza para vencer a disputa de pênaltis, carimbando o passaporte para a próxima fase do torneio.

A partida começou com a Austrália assustando em um chute de Volpato no travessão logo aos quatro minutos. No entanto, o Egito rapidamente tomou as rédeas do jogo. Aos 12 minutos, Hafez cruzou na medida para Ashour, que cabeceou no canto para abrir o placar.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Após o gol, os egípcios diminuíram o ritmo e passaram a controlar a posse de bola sem serem incomodados pela marcação recuada dos Socceroos. O castigo pela passividade veio no início da segunda etapa: aos nove minutos, após cobrança de falta de O’Neill, o lateral Hany tentou cortar e marcou um gol contra, empatando o duelo.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Com o empate, o Egito precisou acordar na partida. A equipe africana subiu suas linhas e passou a pressionar, enquanto a Austrália se fechava apostando em contra-ataques. A falta de criatividade no terço final dificultou a vida dos Faraós, que só conseguiram uma chance clara nos acréscimos.

Aos 48 do segundo tempo, Rabia cabeceou com perigo, mas o goleiro Beach fez uma defesa sensacional de mão trocada, forçando a prorrogação. No tempo extra, o roteiro se manteve: ataque contra defesa. A Austrália abdicou de jogar, visivelmente esperando pela disputa de penalidades.

No último minuto da prorrogação, o técnico australiano Tony Popovic fez uma aposta ousada: sacou o destaque Beach para a entrada do experiente goleiro Maty Ryan, especialista em penalidades. A estratégia, porém, ruiu rapidamente. Souttar e Herrington isolaram suas cobranças para a Austrália. Pelo lado egípcio, a precisão foi absoluta.

Com a heroica classificação nos pênaltis, o Egito avança para as oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção aguarda agora o vencedor do confronto entre Argentina e Cabo Verde para conhecer seu próximo adversário no mata-mata.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google