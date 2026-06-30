Kylian Mbappé fez história nesta terça-feira, 30, na vitória da França por 3 a 0 sobre o Suécia. O resultado garantiu vaga para a equipe francesa nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
O camisa 10 marcou dois gols e se isolou como o jogador com mais gols em mata-matas na história dos Mundiais. Com 10 gols, Kylian tem dois a mais do que os brasileiros Leônidas da Silva e Ronaldo, que marcaram 8 vezes cada.
Artilheiro da Copa de 2026 ao lado de Lionel Messi, com 6 gols, Mbappé agora está mais próximo do argentino na artilharia histórica. Agora com 18 gols, tem um a menos do que Messi.
Em 2022, Mbappé foi o artilheiro da Copa do Mundo, com oito gols. Na edição, três foram marcados na final contra a Argentina.
Mais gols em mata-matas na Copa do Mundo (1930-2026):
[10] – Kylian Mbappé 🇫🇷 (9 jogos)
8 – Leônidas da Silva 🇧🇷 (5 jogos)
8 – Ronaldo 🇧🇷 (10 jogos)
7 – Just Fontaine 🇫🇷 (3 jogos)
7 -Vavá 🇧🇷 7 gols (5 jogos)
7 -Oldrich Nejedly 🇨🇿 (6 jogos)
7 – Pelé 🇧🇷 (6 jogos)
6 – Eusébio 🇵🇹 (3 jogos)
6 – Gyorgy Sarosi 🇭🇺 (5 jogos)
6 – Gary Lineker 🏴 (6 jogos)
6 – Roberto Baggio 🇮🇹 (9 jogos)
5 – Silvio Piola 🇮🇹 (4 jogos)
5 – Gyula Zsengeller 🇭🇺 (4 jogos)
5 – Helmut Rahn 🇩🇪 (6 jogos)
5 – Thomas Muller 🇩🇪 (7 jogos)
5 – Zinedine Zidane 🇫🇷 (7 jogos)
5 – Wesley Sneijder 🇳🇱 (8 jogos)
5 – Lionel Messi 🇦🇷 (12 jogos)
5 – Miroslav Klose 🇩🇪 (14 jogos)