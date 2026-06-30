Kylian Mbappé fez história nesta terça-feira, 30, na vitória da França por 3 a 0 sobre o Suécia. O resultado garantiu vaga para a equipe francesa nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O camisa 10 marcou dois gols e se isolou como o jogador com mais gols em mata-matas na história dos Mundiais. Com 10 gols, Kylian tem dois a mais do que os brasileiros Leônidas da Silva e Ronaldo, que marcaram 8 vezes cada.

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Artilheiro da Copa de 2026 ao lado de Lionel Messi, com 6 gols, Mbappé agora está mais próximo do argentino na artilharia histórica. Agora com 18 gols, tem um a menos do que Messi.

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Em 2022, Mbappé foi o artilheiro da Copa do Mundo, com oito gols. Na edição, três foram marcados na final contra a Argentina.

Mais gols em mata-matas na Copa do Mundo (1930-2026):

[10] – Kylian Mbappé 🇫🇷 (9 jogos)

8 – Leônidas da Silva 🇧🇷 (5 jogos)

8 – Ronaldo 🇧🇷 (10 jogos)

7 – Just Fontaine 🇫🇷 (3 jogos)

7 -Vavá 🇧🇷 7 gols (5 jogos)

7 -Oldrich Nejedly 🇨🇿 (6 jogos)

7 – Pelé 🇧🇷 (6 jogos)

6 – Eusébio 🇵🇹 (3 jogos)

6 – Gyorgy Sarosi 🇭🇺 (5 jogos)

6 – Gary Lineker 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (6 jogos)

6 – Roberto Baggio 🇮🇹 (9 jogos)

5 – Silvio Piola 🇮🇹 (4 jogos)

5 – Gyula Zsengeller 🇭🇺 (4 jogos)

5 – Helmut Rahn 🇩🇪 (6 jogos)

5 – Thomas Muller 🇩🇪 (7 jogos)

5 – Zinedine Zidane 🇫🇷 (7 jogos)

5 – Wesley Sneijder 🇳🇱 (8 jogos)

5 – Lionel Messi 🇦🇷 (12 jogos)

5 – Miroslav Klose 🇩🇪 (14 jogos)

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