A França não tomou conhecimento da Noruega e aplicou uma goleada de 4 a 1 na tarde desta sexta-feira (26), no Gillette Stadium, em Foxborough.
Em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026, os Bleus demonstraram um futebol letal, construindo o resultado ainda no primeiro tempo e contando com a estrela do goleiro Maignan na etapa final para garantir os 100% de aproveitamento e a liderança isolada do Grupo I.
Início avassalador e o show de Dembélé
A narrativa do jogo foi desenhada logo no primeiro minuto, quando Mbappé carimbou o travessão. A pressão inicial surtiu efeito aos 7 minutos: o camisa 7 recebeu pela direita, invadiu a área e bateu cruzado para abrir o placar.
A superioridade técnica francesa era evidente, e aos 20 minutos, Dembélé ampliou com um belo chute colocado. A Noruega até tentou colocar fogo no jogo no minuto seguinte, diminuindo com Aasgard em um chute rasteiro, mas a tarde era mesmo de Dembélé.
Aos 32, o atacante marcou seu segundo gol na partida, dominando na área e batendo no canto esquerdo de Selvik, que ainda fez milagres para evitar um placar mais elástico antes do intervalo.
Esperança frustrada e o paredão Maignan
Na volta para o segundo tempo, a seleção escandinava adotou uma postura mais agressiva e teve a chance de ouro para voltar à partida. Logo aos 3 minutos, Bobb fez grande jogada individual e foi derrubado na área. Pênalti marcado.
No entanto, Strand Larsen cobrou fraco e telegrafou o canto, consagrando o goleiro Maignan, que saltou para espalmar e frustrar a reação norueguesa. O lance foi um balde de água fria para a equipe vermelha, que perdeu o ímpeto ofensivo.
Golpe de misericórdia e caminhos definidos
Com a vantagem confortável e o adversário abalado, a França passou a administrar a posse de bola, rodando o elenco e ditando o ritmo do jogo. Já nos acréscimos, aos 49 minutos, Doué aproveitou cruzamento da esquerda e cabeceou livre para dar números finais à goleada.
Com o resultado, a França avança em primeiro lugar e jogará as oitavas de final em Nova Jersey, na próxima terça-feira, contra um dos melhores terceiros colocados. Já a Noruega, classificada na segunda posição, terá um duro desafio pela frente contra a Costa do Marfim, também na terça-feira, em Dallas.