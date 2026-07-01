O Corinthians tem sete nomes com contrato se encerrando em até 31 de dezembro deste ano. Com isso, a partir dessa quarta-feira, 1º de julho, os jogadores já podem assinar um pré-contrato com outro clube para a próxima temporada.
Os jogadores nessa situação são todas opções de banco de Fernando Diniz: André Ramalho, Fabrizio Angileri, Hugo Farias, André Carrillo, Zakaria Labyad, Jesse Lingard e Vitinho.
Enquanto André Ramalho, Carrillo, Labyad e Lingard são peças utilizadas na rotação de elenco, Hugo Farias, Anglieri e Vitinho não tem tanto espaço no Timão.
Lingard e Labyad, contratados nesta temporada, tem cláusulas de renovação automática baseada em metas. No entanto, os demais atletas devem ter o futuro decidido mais ao fim da temporada.
Os emprestados Allan, Matheus Pereira e Kaio César também tem contrato se encerrando em dezembro. Para ficar com os jogadores o Corinthians precisaria negociar com cada um, individualmente.