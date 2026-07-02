Kaiki Bruno, lateral de 23 anos do Cruzeiro, foi anunciado pelo Como, da Itália. A negociação girou em torno de 14 milhões de euros (R$ 82,5 milhões) e o jogador terá direito a 20% do valor pago, já que essa porcentagem equivale aos direitos ecônimcos que pertencem ao próprio atleta.

Kaiki era um desejo antigo de Cesc Fábregas, que já havia tentado contratar o atleta da Raposa em janeiro.

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“Kaiki é um lateral moderno, com velocidade, energia e coragem para jogar para a frente. Ele tem capacidade física para repetir arrancadas, defender com intensidade e dar amplitude à equipe quando está com a posse de bola. Ainda é jovem, mas já disputou partidas importantes no Brasil e na América do Sul, e sua convocação para a seleção brasileira demonstra o nível de seu desenvolvimento. Acreditamos que ele tem as qualidades necessárias para evoluir dentro da nossa forma de jogar e estamos felizes em recebê-lo no Como”, afirmou o técnico espanhol.

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Carreira de Kaiki Bruno

Kaiki Bruno é formado nas categorias de base do Cruzeiro e estreiou pela equipe principal em 2021, com Paulo Pezzolano. Em 2025, com Leonardo Jardim o lateral assumiu a titularidade. Foram 129 partidas cm a camisa celeste, com dois gols e 10 assistências.

O lateral-esquerdo chegou a ser convocado por Carlo Ancelotti para substituir Alex Sandro, que havia se machucado, para os amistosos contra França e Croácia, antes da Copa do Mundo. O jogador chegou a atuar por 14 minutos contra os croatas, saindo do banco de reservas.

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