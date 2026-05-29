O Cruzeiro finalizou a transferência do zagueiro Janderson, de 20 anos, que pertencia às categorias de base do clube, para o Moreirense, de Portugal. Segundo o Diári Celeste, o acordo foi finalizado nesta sexta-feira, 29.

Detalhes da Negociação

Pelo acerto, o Cruzeiro não receberá uma compensação financeira imediata pela saída do atleta. No entanto, o clube mineiro garantiu a manutenção de 50% dos direitos econômicos de Janderson. Essa porcentagem visa assegurar uma participação financeira em uma possível futura venda do jogador pelo Moreirense, garantindo um retorno financeiro ao clube formador.

O contrato do zagueiro com a equipe portuguesa terá validade de cinco anos, vinculando o zagueiro ao clube até 2031.

Perfil e Perspectivas do Jogador

Aos 20 anos, Janderson busca sua primeira experiência no futebol europeu. O zagueiro, formado nas categorias de base do Cruzeiro, não estava nos planos do técnico Artur Jorge para a atual temporada. A transferência para o Moreirense representa uma oportunidade para o jovem atleta ganhar rodagem e desenvolver seu potencial em um novo ambiente competitivo.

Impacto para o Cruzeiro

A negociação reflete a estratégia do Cruzeiro em movimentar o elenco das categorias de base, abrindo espaço para novos talentos na Toca da Raposa. Ao manter 50% dos direitos econômicos, o clube mineiro adota um modelo que pode gerar receita futura sem a necessidade de um investimento imediato do novo clube, alinhando-se às práticas do mercado de transferências de jovens jogadores.