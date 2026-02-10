A atual janela de transferências foi de muitas movimentações na equipe do Cruzeiro. Um time e meio de atletas deixaram ou vão deixar a Raposa neste ano.
De acordo com levantamento do portal Ge, 18 jogadores do Cruzeiro estão de saída nesta janela, entre vendas, empréstimos ou fim de contrato.
A diretoria acertou as vendas de quatro jovens para a Europa. Os atletas negociados foram: Kauã Prates, vendido ao Borussia Dortmund, da Alemanha, que vai deixar o clube apenas em agosto, quando completa 18 anos; Ryan Guilherme, ao Rio Ave, de Portugal; Fernando, ao Santa Clara, de Portugal; e Cauan Baptistella, ao Metalist Kharkiv, da Ucrânia.
Outros jovens negociados foram os atacantes Arthur Viana ao Caxias e João Pedro ao Londrina. Além deles, Marlon e Zé Ivaldo, emprestados a Grêmio e Santos, respectivamente, foram vendidos aos clubes em definitivo.
Sobre os empréstimos, o de maior destaque é de Gabigol. O atacante acertou seu retorno ao Santos, clube que o formou, até o final de dezembro. Além dele, Tevis foi emprestado ao Yokohama Marinos, do Japão, até o fim deste ano, Léo Aragão defenderá o Avaí até o final da temporada, assim como Ian Luccas, cedido ao Athletic, e Rodriguinho, que jogará pelo Fortaleza.
Outros cinco jogadores, por outro lado, deixaram a Raposa após o final de seus respectivos contratos. Os atletas que não tiveram seus vínculos renovados foram: Bolasie, hoje na Chapecoense; Eduardo, do Mirassol; Gamarra, emprestado pelo Athletico-PR ao Olimpia, do Paraguai; Weverton e Helibelton Palacios, que não tiveram seus empréstimos renovados.
Saídas do Cruzeiro
- Kauã Prates – vendido ao Borussia Dortmund, da Alemanha
- Ryan Guilherme – vendido ao Rio Ave, de Portugal
- Fernando – vendido ao Santa Clara, de Portugal
- Cauan Baptistella – vendido ao Metalist Kharkiv, da Ucrânia
- Arthur Viana – vendido ao Caxias
- João Pedro – vendido ao Londrina
- Marlon – vendido ao Grêmio
- Zé Ivaldo – vendido ao Santos
- Gabigol – emprestado ao Santos até o final de dezembro de 2026
- Tevis – emprestado ao Yokohama Marinos, do Japão, até o fim da temporada