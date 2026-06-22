Juan Pablo Vojvoda é o novo treinador do Racing, da Argentina. O clube de Avellaneda anunciou a contratação do técnico nesta segunda-feira, 22, com contrato válido por um ano.

O técnico argentino estava sem clube desde a sua saída do Santos, em março. Foram pouco mais de cinco meses de trabalho na Vila Belmiro, com 42% de aproveitamento (34 partidas, 10 vitórias, 14 empates e 10 derrotas). No Brasil, Vojvoda também comandou o Fortaleza, por mais de quatro anos, onde conquistou cinco títulos (3x Campeonato Cearense 2x Copa do Nordeste).

O Racing estava sem treinador desde a saída de Gustavo Costas, depois da eliminação na Copa Sul-Americana para o Botafogo.