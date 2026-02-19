Em meio à reformulação no elenco, o zagueiro João Basso e o volante Tomás Rincón tiveram suas rescisões de contrato encaminhadas pelo Santos nesta quarta-feira, 18. Os jogadores tinham contrato até o final deste ano, mas estavam sendo pouco utilizados pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. A apuração é do jornalista Alexander Frutuoso e do portal Diário do Peixe.

Basso ainda pode gerar punição ao Santos

João Basso defendia o Arouca, de Portugal, e chegou ao Santos em 2023. A contratação do zagueiro, porém, ainda é motivo de dor de cabeça para a diretoria santista. Isso acontece porque, caso não pague os valores devidos ao clube português até o dia 26 deste mês, o Peixe pode sofrer punições.

No ano que marcou o rebaixamento do Peixe, o zagueiro chegou a ganhar sequência, mas sofreu uma lesão durante a temporada. Seu retorno ocorreu apenas na reta final do Brasileirão e, inclusive, atuou na partida do rebaixamento, diante do Fortaleza, na última rodada do torneio.

Em 2024, Basso foi emprestado ao Estoril, de Portugal, e retornou ao Santos no meio do ano. O defensor, porém, não recebeu propostas e foi reintegrado ao elenco para disputar a Série B. Já em 2025, Basso ganhou sequência no início da temporada, mas perdeu espaço no elenco.

Na atual temporada, Basso se tornou uma das últimas opções de Vojvoda para a linha defensiva. O zagueiro atuou em apenas dois jogos neste ano: contra o São Paulo e o Athletico Paranaense, pela 2ª e 3ª rodada do Brasileirão, respectivamente. Pelo Peixe, disputou 36 jogos, com três gols e uma assistência.

Passagem de Rincón teve altos e baixos

Após ficar livre no mercado depois de uma passagem pela Sampdoria, da Itália, Tomás Rincón foi contratado pelo Santos em agosto de 2023. O volante chegou e logo assumiu protagonismo no elenco: se tornou capitão e atuou em 16 jogos na campanha que resultou no rebaixamento do clube alvinegro no Brasileirão daquele ano.

No começo de 2024, reduziu seus salários para continuar na equipe para a disputa da Série B do Brasileirão. O volante seguiu no elenco em 2025 e, em agosto do ano passado, teve seu contrato renovado até o final de 2026, mesmo tendo perdido espaço na equipe.

Na atual temporada, Rincón atuou por apenas sete minutos contra o Red Bragantino, na 5ª rodada do Paulistão. Pelo Peixe, o volante disputou 76 jogos com dois gols e uma assistência.