Neste sábado, 11, o Flamengo venceu por 2 a 1 a equipe do Benfica, no Estádio do Algarve, em Portugal. Com o resultado, os rubro-negros se segraram campeões do Troféu do Algarve, torneio amistoso pré-temporada para os porgueses e intertemporada para os brasileiros.
O jogo
Ambas equipes buscaram o jogo desde o início. No entanto, foi o Flamengo quem criou e finalizou mais na primeira etapa — principalmente com Bruno Henrique e Samuel Lino. Apesar disso, o placar só foi aberto aos 49 minutos do primeiro tempo após cruzamento de Emerson Royal para finalização de Lino dentro da pequena área.
Quando a etapa inicial parecia estar concluída, o Benfica igualou a partida antes do intervalo após pênalti de Bruno Henrique no lateral-direito Alexander Bah. O atacante Vangelis Pavlidis trataou de converter a cobrança.
Na última metade do jogo, Pedro chegou a desempatar o jogo após cobrança de escanteio e rebote em chute de Bruno Henrique. No entanto, o árbitro sinalizou bola no braço do camisa 27 do Flamengo, antes da finalização que acabou no fundo das redes.
Mas, não demorou para os rubro-negros passarem à frente no placar. Em joga rápida pela direita do ataque flamenguista, Samuel Lino cruzou rasteiro e na medida para Wallace Yan finalizar de primeira. Flamengo 2, Benfica 1.
Intertemporada do Flamengo
O próximo jogo amistoso do Flamengo será contra o Olímpia do Paraguai, na próxima quinta-feira, 17, às 20h do horário de Brasília.
Além da vitória sobre o Benfica, nesta intertemporada, os rubro-negros também empataram em 2 a 2 com o River Plate e venceram o Lausanne-Sport, da Suíça, por 2 a 0.