Flamengo e Benfica jogam neste sábado, 11, às 15h30 do horário de Brasília, no estádio Algarve, em Portugal. Esse será o terceiro amistoso intertemporada do rubro-negro, como preparação para a sequência de 2026.

No primeiro amistoso do período, o Flamengo empatou com o River Plate por 2 a 2 — Samuel Lino e Bruno Henrique marcaram para os brasileiros. Em seguida, o clube carioca derrotou o Lausanne-Sport, da Suíça, por 2 a 0, com gols de Lorran e Wallace Yan.

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Para o jogo de logo mais, o Benfica já conta a chegada do ponta-esquerda polonês Jakub Kamiński e do zagueiro Clément Lenglet.

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O amistoso terá transmissão pela Band, SporTV e Premiere (pay-per-view). No streaming, poderá ser acompanhado pela Ge TV (YouTube).

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