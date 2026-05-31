O técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, manifestou descontentamento com a atual posição da equipe no Campeonato Brasileiro de 2026. A declaração foi feita em entrevista coletiva no Rio de Janeiro (RJ) após a vitória de 3 a 0 sobre o Coritiba, no Maracanã, pela 18ª rodada da competição.

Desempenho no Campeonato Brasileiro

Jardim afirmou que o objetivo era ter mais pontos no Brasileirão, mencionando a perda de cinco deles nas três primeiras rodadas e mais três no confronto direto contra o Palmeiras. O Flamengo ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 34 pontos em 17 jogos, enquanto o Palmeiras lidera com 38 pontos em 17 partidas.

Apesar da insatisfação com a pontuação, o técnico destacou a conquista do Campeonato Carioca e a “melhor campanha” na Copa Libertadores.

Vitória sobre o Coritiba e destaques

Na partida contra o Coritiba, o Flamengo garantiu a vitória por 3 a 0, com dois gols de Samuel Lino e um de Pedro.

Lino foi o destaque do confronto, atuando como segundo atacante e contribuindo com uma assistência. O técnico elogiou o empenho dos jogadores, mesmo com nove desfalques devido à Copa do Mundo, e destacou o domínio da equipe. O Coritiba, por sua vez, permanece com 26 pontos em 18 jogos.

Próximos desafios, reforçose Jorge Jesus

Em relação aos próximos desafios, o Flamengo enfrentará o Cruzeiro nas oitavas de final da Copa Libertadores, com a decisão da vaga ocorrendo no Maracanã. No Campeonato Brasileiro, a equipe ainda terá dois jogos pelo primeiro turno, contra Mirassol e Chapecoense.

A janela de transferências é uma prioridade para Leonardo Jardim, que busca jogadores com características que o elenco não possui ou que possam elevar a qualidade do grupo. O meio-campo e o lado direito são áreas de atenção para reforços. O técnico também destacou a importância de dar atenção aos jovens da base, citando a boa atuação do zagueiro João contra o Coritiba.

Durante a partida no Maracanã, Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, esteve presente nas tribunas. Leonardo Jardim revelou que Jesus o indicou para assumir o comando do Flamengo em 2020. Ele também expressou o desejo de se encontrar com o compatriota.