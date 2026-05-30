Neste sábado (30), o Flamengo se recuperou da derrota para o Palmeiras, no último final de semana, ao bater o Coritiba por 3 a 0 no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Os gols foram anotados por Samuel Lino e Pedro, que se revezaram na tarefa de balnaçar as redes.

O jogo

A vitória rubro-negra pode ser atribuída aos bons começos de etapa da equipe de Leonardo Jardim. O primeiro gol saiu aos 10 minutos de jogo após lambança na defesa do Coritiba. A bola sobrou para Pedro que, de letra, ajeitou para Samuel Lino finalizar na saída do goleiro Pedro Rangel. Para piorar a situação do Coxa, Pedro Rocha chegou atrasado em dividida com Vitão e acabou expulso, aos 31.

Ao final do primeiro terço da segunda etapa, foi a vez de Samuel Lino ir a linha de fundo e cruzar para Pedro que, de carrinho, empurou para o fundo da meta. O camisa 16 ainda faria o terceiro, ao chutar do bico da grande área do Coritiba. A bola desviou em Taverna e encobriu Rangel.

Situação na tabela e próxima rodada

Com a vitória, o Flamengo continua na segunda colocação, mas agora com 34 pontos. Já o Coxa se mantém na sexta posição, com 26, podendo ser ultrapassado por São Paulo, Bahia ou Cruzeiro até o final do fim de semana.

A última rodada do primeiro turno está marcada para o dia 22 de julho após a conclusão da Copa do Mundo de 2026, quando o Flamengo enfrentará a Chapecoense fora de casa e o Coritiba recebe o líder Palmeiras.