O Manchester United anunciou nesta quarta-feira, 3, a venda definitiva do atacante dinamarquês Rasmus Hojlund para o Napoli. A transferência ocorre após um período de empréstimo do jogador ao clube italiano na última temporada, que culminou na ativação de uma cláusula de compra obrigatória. O clube inglês desejou sucesso ao atleta em sua nova fase na carreira.

Desempenho no Manchester United

Hojlund, que era torcedor do United desde a infância, foi contratado em 2023 vindo da Atalanta. Durante sua passagem pelo Manchester United, o atacante disputou 95 partidas e marcou 26 gols. Ele também fez parte do elenco que conquistou a FA Cup em maio de 2024, entrando como substituto na final contra o Manchester City em Wembley.

Trajetória no Napoli e valores da negociação

Na temporada 2025/26, Hojlund retornou ao futebol italiano por empréstimo e teve um bom desempenho pelo Napoli. Aos 23 anos, o jogador participou da campanha que resultou no título da Supercopa Italiana e no vice-campeonato da Serie A, com 16 gols em 44 jogos pelo clube de Nápoles.

A transferência definitiva foi concretizada por 50 milhões de euros (cerca de R$ 293,4 milhões), conforme apurou a CNN. A cláusula foi acionada após o Napoli garantir a classificação para a Champions League ao terminar em segundo lugar na Serie A.

Confira a nota oficial do Manchester United

“O jogador dinamarquês passou a última temporada emprestado ao clube italiano, marcando 16 gols em 44 jogos em todas as competições, e agora se juntou em definitivo ao Napoli. O jogador, torcedor do United desde a infância, foi contratado junto à Atalanta no verão de 2023 e marcou 26 gols em 95 partidas. Ele fez parte do elenco dos Reds que conquistou a Emirates FA Cup em maio de 2024, tendo entrado como substituto contra o Manchester City em Wembley. No início da temporada 2025/26, Hojlund retornou à Itália por empréstimo de uma temporada, ajudando o Napoli a conquistar a Supercopa Italiana e a terminar como vice-campeão da Série A. Todos no clube desejam a Rasmus tudo de bom para o futuro.”