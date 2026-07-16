Durante a eliminação da Inglaterra na última quarta-feira, 16, para a Argentina, uma discussão forte entre Jude Bellingham e Lionel Messi chamou a atenção. O meia inglês explicou que os dois discordaram sobre a marcação de uma falta, mas prestou respeito ao craque argentino.

No primeiro tempo da semifinal, as câmeras flagraram os dois trocando palavras de forma intensa. Bellingham acreditava que uma falta deveria ter sido marcada anteriormente, enquanto Messi reclamou de uma entrada que recebeu.

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“A conversa com Messi? Na verdade, estávamos discutindo uma falta. Não foi nada ruim. Tenho certeza de que todos vão transformar isso em uma grande questão, mas não foi nada”, afirmou Bellingham.

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“Eu achei que tinha acontecido uma falta antes, e ele disse: ‘E a falta que fizeram em mim?’. Então eu respondi: ‘Você é forte o suficiente para aguentar’, entende o que quero dizer?”, concluiu.

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