O atacante Memphis Depay vem fazendo uma Copa do Mundo aquém do esperado até o final da fase de grupos. A Holanda se classificou em primeiro lugar na chave F, com duas vitórias e um empate, mas com atuações discretas do seu camisa 10.

O jogador do Corinthians foi reserva em todos os três jogos dos Países Baixos. O técnico Ronald Koeman vem preferindo iniciar os jogos com Brian Bobbey, jovem do Sunderland, na função de centroavante.

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Memphis então acumula 54 minutos em campo neste Mundial, entrando após os 20 minutos do segundo tempo nas suas aparições contra Japão, Suécia e Tunísia. Tomou um cartão amarelo na estreia e ainda não finalizou ao gol.

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Por outro lado, na vitória por 5 a 1 sobre a seleção Sueca, Memphis foi responsável por dar a assistência ao gol de Summerville que fechou a goleada da Laranja Mecânica, seu melhor momento no torneio até aqui.

Artilheiro máximo da seleção da Holanda com 54 gols em 106 jogos, Memphis está na sua terceira Copa do Mundo. Em Mundiais, tem três gols marcados: dois na Copa de 2014 (contra Austrália e Chile) e um em 2022 (contra os Estados Unidos).

Apesar de ser uma referência técnica e de liderança no elenco neerlandês, Memphis chegou a esta edição da Copa sofrendo com problemas físicos, observados nos seus últimos jogos no futebol brasileiro e que chegaram a ameaçar sua convocação. O técnico Koeman chegou a por em dúvida a participação do jogador e pediu calma quanto à titularidade do atleta.

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