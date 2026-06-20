O técnico holandês Ronald Koeman preferiu adotar mistério quanto à escalação do atacante Memphis Depay para a partida contra a Suécia. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 19, no NRG Stadium, em Houston, o ex-zagueiro elogiou o camisa 10, mas freou a pressão pela titularidade do jogador que atuou por apenas 20 minutos na estreia contra o Japão.
“Se ele vai começar jogando? Isso vocês poderão ver amanhã. Eu tento preparar todos os jogadores da melhor forma possível. E está claro que ele é, obviamente, um jogador que pode agregar muito valor para nós, sempre demonstrou isso. Portanto, quando eu achar que precisamos dele, ele começará jogando”, disse Koeman.
Maior artilheiro da história da seleção holandesa, com 55 gols. O atacante de 32 anos ainda não está totalmente recuperado de um estiramento muscular grau 2, sofrido em uma partida entre Corinthians e Flamengo, em 22 de março, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.
Desde então, Mempis ficou afastado por três meses para recuperação, retornando somente no dia 24 de maio, na partida contra o Atlético Mineiro. Ele ainda participou de outras três partidas, em nenhuma delas por mais de 45 minutos.
Durante a entrevista, o técnico ainda externou ter uma preocupação: a escalação do meio-campista Frankie de Jong, do Barcelona. “O Frenkie também está com algumas queixas leves devido àquela pancada. Por isso, ele treinou a maior parte do tempo na academia. Mas estamos aguardando a reação para ver se haverá alguma dor. Então, ele ainda é uma leve dúvida”, explicu.
A Holanda integra o Grupo F da Copa do Mundo, ao lado de Japão, Suécia e Tunía. Após empatar por 2 a 2 diante dos japoneses, o time europeu busca sua primeira vitória no torneio neste sábado, 20, diante dos suecos, a partir das 14h (de Brasília).