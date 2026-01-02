A Copinha de 2026 começou nesta sexta-feira, 2, com a disputa de seis partidas. Esta é a 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a competição de futebol de base mais tradicional do Brasil.

No primeiro dia de disputas, o jogo de estreia aconteceu ainda cedo, às 8h45 (de Brasília). Em Patrocínio Paulista, o EC Meia Noite, curioso time da cidade, empatou em 0 a 0 com o Real, de Roraima, pelo grupo 14.

Pela mesma chave, o primeiro representante da elite nacional foi a campo. O Coritiba, no entanto, foi derrotado por 4 a 2 pela Ponte Preta.

O Mirassol, sensação do futebol brasileiro entre os profissionais em 2025, começou bem a Copinha de 2026. Em Bálsamo, o Leão venceu o Forte, do Espírito Santo, por 2 a 1.

Fechando a noite, o Grêmio venceu o Falcon, de Sergipe, por 3 a 0. Pelo grupo 2, o Tricolor faz boa partida, disputada em Votuporanga.

Resultados da Copinha no dia 2 de janeiro

GRUPO 2

Votuporanguense-SP 2×1 Galvez-AC

Grêmio-RS 3×0 Falcon-SE

GRUPO 4

Mirassol-SP 2×1 Forte-ES

Sport-PE 2×1 Linense-SP

GRUPO 14