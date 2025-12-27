O dirigente Bruno Spindel está perto de assumir o cargo de diretor de futebol do Cruzeiro, em um movimento encaminhado pela diretoria celeste para a temporada de 2026. A negociação vem sendo tratada com prioridade pelo clube mineiro após a saída de Paulo Pelaipe, e avançou logo após Spindel descartar o Corinthians ainda neste sábado, 27. As informações são do portal ge.

Spindel possui experiência consolidada no futebol brasileiro, com passagens por clubes como Flamengo, onde atuou como diretor de futebol e foi responsável por negociações importantes e organização do departamento. No clube carioca, trabalhou com o técnico Tite, atualmente na equipe mineira.

No Cruzeiro, ele deverá comandar o setor esportivo e traçar o planejamento de reforços, saídas e estruturação do elenco para as competições de 2026, com foco em Série A, Copa do Brasil e também no retorno à Copa Libertadores.

Recusa com o Corinthians e novo destino

Antes de encaminhar o acerto com o Cruzeiro, Spindel esteve próximo de assinar com o Corinthians para ocupar uma função equivalente no comando do futebol do clube paulista. As tratativas chegaram a avançar, com conversas entre as partes e expectativas de que ele fosse o responsável por reorganizar o setor esportivo alvinegro, após a saída de Fabinho Soldado.

No entanto, Spindel decidiu encerrar as negociações com o Corinthians, alegando que o contrato não foi enviado para assinatura em tempo hábil, o que acabou interrompendo as tratativas. Em meio a este processo, o Timão avançou em Marcelo Paz, do Fortaleza.