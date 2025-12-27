O Corinthians avançou nas conversas para a contratação de Marcelo Paz, atual CEO do Fortaleza, com o objetivo de assumir a gestão do futebol profissional do clube paulista para a temporada de 2026. A movimentação ocorre logo após Bruno Spindel encerrar as negociações com o Timão. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal ge.

As tratativas com o executivo ganharam força com ele se tornando uma das principais opções para comandar o futebol alvinegro. A contratação de um CEO com experiência em gestão esportiva e administrativa seria parte de um plano mais amplo para organizar o futebol do Corinthians, sobretudo considerando o histórico de desafios financeiros e operacionais que o clube enfrenta.

No entanto, a negociação com Marcelo Paz também ocorre em paralelo a outras tentativas frustradas de contratação de executivos para o departamento de futebol. Um dos casos mais recentes foi o de Bruno Spindel, nome que chegou a avançar nas conversas com o Timão para assumir a função de diretor, mas acabou encerrando as tratativas após alegar que não recebeu o contrato para assinatura no prazo esperado.

Negociação com Marcelo Paz e recusa de Bruno Spindel

A busca por um nome experiente no corpo diretivo do futebol corintiano levou inicialmente o clube a dialogar com Bruno Spindel, ex-dirigente do Flamengo. No entanto, Spindel anunciou oficialmente o fim das negociações, afirmando que as tratativas foram encerradas justamente por falta de envio formal de contrato para assinatura, mesmo após ter manifestado interesse em assumir o cargo.

Com essa recusa, a direção do Corinthians intensificou o foco em Marcelo Paz, que já acumula experiência consolidada na gestão de futebol no Brasil, sendo reconhecido por seu trabalho no Fortaleza.

Marcelo Paz e o interesse antigo do Corinthians

Marcelo Paz tem se destacado no futebol brasileiro como um dos principais executivos de futebol nos últimos anos. À frente do Fortaleza desde 2017, ele ganhou reconhecimento nacional não apenas pela gestão cotidiana do clube, mas também por resultados esportivos e pela construção de um modelo administrativo mais estruturado, o que inclui a ascensão do time cearense no cenário da Série A e a participação em competições importantes.

Formado em administração e com passagens por diferentes funções executivas no futebol, Paz foi eleito recentemente um dos melhores CEOs de futebol do Brasil e também se tornou o principal dirigente da LFU (Liga Futebol União).

O interesse do Corinthians em Marcelo Paz não é novidade. O Timão chegou a negociar com o executivo no ano passado, em 2024, para assumir o posto de CEO na gestão ainda de Augusto Melo. No entanto, Marcelo Paz acabou recusando o convite.