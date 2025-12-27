Bruno Spindel não será mais o Diretor de Futebol do Corinthians. A informação foi confirmada pelo próprio profissional, neste sábado, 27, em nota oficial. De acordo com a nota, Spindel estava já acordado com o Timão, mas resolveu encerrar as negociações após não receber o contrato para assinatura no tempo estipulado.

Veja a nota de Bruno Spindel sobre o Corinthians

“Com o objetivo de pôr fim a especulações e informações inverídicas, esclareço que, após manifestar concordância com a proposta que me foi apresentada pelo Sport Club Corinthians Paulista para assumir o cargo de Diretor de Futebol Profissional, considero encerradas as tratativas com o clube.

A decisão decorre da ausência de encaminhamento, em prazo razoável, do contrato formal para assinatura, nos termos previamente acordados”.

Corinthians no mercado

O Corinthians busca com pressa um substituto para Fabinho Soldado, que deixou nos últimos dias o cargo no clube em comum acordo com a diretoria. A saída de Soldado deve impactar na relação dos jogadores com a gestão de Osmar Stabile.

O principal nome para a reposição como Diretor de Futebol era Bruno Spindel, livre no mercado desde agosto, após trabalhar no Flamengo. No entanto, apesar de avançar nas negociações, o Corinthians sondou outros nomes considerados mais baratos enquanto mantinha o acordo. A situação ajudou Spindel a tomar a iniciativa de encerrar um possível acordo, evitando qualquer tipo de “leilão”.

Outro nome de interesse do Corinthians é Paulinho, ex-jogador do clube e que teve primeiro ano de trabalho como dirigente do Mirassol.

O Corinthians corre contra o tempo não somente para contratar um diretor, mas também para derrubar o transfer ban de Félix Torres e colocar em prática o planejamento para 2026. A temporada começa já no dia 11 de janeiro, pelo Paulistão, e o Brasileirão tem início também no primeiro mês do ano, no dia 28.