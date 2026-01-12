Em meio a uma crise política, que pode resultar no impeachment do presidente Julio Casares, o São Paulo enfrenta também problemas no futebol. Depois da derrota por 3 a 0 do último domingo, 11, para o Mirassol na estreia do Campeonato Paulista de 2026, o empresário Júnior Pedroso, que agencia a carreira de Lucas Moura, Ferreirinha e Pablo Maia, fez um post em seu Instagram reclamando de um “líder limitado” no clube, provocação interpretada como um ataque ao técnico Hernán Crespo.

Na postagem, o empresário, diz indiretamente que existe uma liderança que não assume seus erros e não possui a confiança do seu grupo:

“Líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito pra onde ir. Líder tem que saber liderar sua equipe, assumindo seus erros sem expor seu time. Errou, apenas assume! E tenta aprender com seus erros”,

De acordo com diversos setoristas do São Paulo, a mensagem foi direcionada ao técnico Hernán Crespo. Ferreirinha e Lucas Moura entraram no segundo tempo na derrota para o Mirassol, enquanto Pablo Maia nem saiu do banco.

De acordo com o jornalista Caio Alves, o treinador argentino não seria uma unanimidade entre o elenco, sendo considerado “pouco carismático” e um “comandante que expõe o clube”.

Entenda a crise política no São Paulo

Para além do comando técnico, neste momento, a Polícia Civil investiga irregularidades financeiras no Tricolor durante a gestão Julio Casares. Segundo Tiago Correia, a polícia recebeu uma denúncia sobre desvios estruturados e sistemáticos de dentro do clube. Um relatório das contas do clube apontou 35 saques em espécie, entre 2021 e 2025, que chegam ao valor de R$ 11 milhões.