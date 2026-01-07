O Conselho Deliberativo do São Paulo agendou para a próxima quarta-feira, 14, a partir das 18h30 (de Brasília), o início da votação para o rito de impeachment do presidente Julio Casares. Por mais que o resultado da votação possa ser contrário ao mandatário, isso não significaria a sua imediata destituição do cargo.

Os 255 conselheiros do São Paulo votam secretamente para aprovar ou não o pedido de saída de Casares da presidência. O presidente é afastado preventivamente se dois terços votarem a favor do impeachment. Caso contrário, o processo é arquivado.

Se aprovado por maioria, o rito vai para uma nova fase, desta vez, com sócios do Tricolor. Só nessa votação, Casares pode eventualmente ser destituído do cargo de presidente do São Paulo.

Na última terça, uma reunião do Conselho Consultivo terminou com 6 votos contrários à recomendação da saída do presidente contra apenas 1 voto dissidente.

Olten Ayres, Carlos Miguel Aidar, Marcelo Pupo, Ives Gandra, Carlos Augusto de Barros e Silva (Leco), José Carlos Ferreira Alves. José Carlos Ferreira Alves foi o único voto contrário.

Por outro lado, o Conselho Deliberativo decidiu por encaminhar o rito de impeachment.

Investigações no São Paulo

Casares é alvo de investigação da Polícia Civil sobre possíveis irregularidades financeiras. O presidente do Tricolor teria recebido em suas contas o valor de R$ 1,5 milhão em depósitos de dinheiro entre janeiro de 2023 e maio de 2025. O dirigente nega as acusações.

Há ainda 35 saques nas contas do clube, que totalizam R$ 11 milhões, também sob investigação.

Em nota, a defesa do dirigente diz que a origem da quantia é “lícita e legítima, com lastro compatível com a evolução de sua capacidade financeira”. Os advogados ainda completam informando que Casares “desempenhou e exerceu funções de alta direção na iniciativa privada, com boa remuneração”.

A recente investigação da Polícia Civil se soma ao escândalo do camarote da presidência do São Paulo, revelado no ano passado. Dirigentes do clube viraram alvo de investigação sobre desvio de dinheiro.