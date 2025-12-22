A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar suspeitas de desvio de verbas em negociações de jogadores do São Paulo, envolvendo dirigentes do clube e empresários do futebol. Segundo apuração do portal uol, o suposto esquema teria permitido o repasse irregular de valores a pessoas de dentro do clube após a venda de atletas, levantando dúvidas sobre a transparência de algumas transações recentes.

As investigações avançam há meses e já alcançam uma lista de dirigentes tricolores e intermediários apontados como possíveis participantes do desvio. A Justiça, inclusive, autorizou a quebra de sigilos bancários de alguns investigados, o que indica um estágio mais aprofundado do inquérito. Entre os nomes citados está um agente com forte atuação no mercado internacional, considerado um dos mais influentes do futebol mundial.

Em nota, o clube se posicionou: “O São Paulo Futebol Clube informa que não tem conhecimento de qualquer investigação da Polícia Civil em andamento. O Clube se coloca à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários às autoridades, caso seja formalmente citado”.

De acordo com os investigadores, os indícios iniciais sugerem que os valores não teriam circulado apenas pelas contas dos suspeitos diretos. Pessoas próximas aos investigados também teriam sido utilizadas para movimentar recursos, o que reforça a suspeita de um esquema estruturado para ocultar a origem do dinheiro.

Até agora, não há indícios de envolvimento do crime organizado. O inquérito teve origem a partir de procedimentos instaurados no caso Vai de Bet, que envolve o Corinthians, e está sob responsabilidade do delegado Tiago Correia, o mesmo que conduz a apuração relacionada ao clube alvinegro.

O caso ganha ainda mais relevância diante do volume financeiro movimentado pelo São Paulo nesta temporada. O clube arrecadou mais de R$ 230 milhões com a venda de jogadores, incluindo atletas formados na base.

O São Paulo termina a temporada de 2025 em crise. Além de não conseguir a classificação para a Libertadores, e precisar se contentar com a vaga na Sul-Americana, o Tricolor começa a ganhar destaque no noticiário policial. Na última semana, áudios foram vazados de um suposto esquema com um camarote do MorumBis para shows no estádio.