O São Paulo marcou nesta terça-feira, 6, a votação para o processo de impeachment do presidente Júlio Casares. A data foi agendada pelo Conselho Deliberativo mesmo após o Conselho Consultivo não recomendar a saída do dirigente.

A votação para o rito de impeachment no São Paulo acontecerá na próxima quarta-feira, 14, a partir das 18h30 (de Brasília). Os 255 conselheiros estão aptos a votar, em mecanismo secreto. Caso aprovado pela maioria, o impeachment avança para uma votação entre os sócios, mas já com o presidente afastado preventivamente.

Na tarde desta terça, uma reunião do Conselho Consultivo terminou com 6 votos contrários à recomendação da saída do presidente contra apenas 1 voto dissidente.

Olten Ayres, Carlos Miguel Aidar, Marcelo Pupo, Ives Gandra, Carlos Augusto de Barros e Silva (Leco), José Carlos Ferreira Alves. José Carlos Ferreira Alves foi o único voto contrário.

A ata da reunião, assinada por José Eduardo Mesquita Pimenta, diz que “as acusações carecem de provas materiais, especificamente contra o Presidente, que alegou inocência.”

Investigações no São Paulo

Casares é alvo de investigação da Polícia Civil sobre possíveis irregularidades financeiras. O presidente do Tricolor teria recebido em suas contas o valor de R$ 1,5 milhão em depósitos de dinheiro entre janeiro de 2023 e maio de 2025.