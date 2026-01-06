A Polícia Civil está debruçada sobre as contas bancárias da alta cúpula do São Paulo. A investigação apura duas movimentações que caracterizarizam possíveis irregularidades financeiras. Em uma delas, o fato do presidente Júlio Casares ter recebido em suas contas o valor de R$ 1,5 milhão em depósitos de dinheiro entre janeiro de 2023 e maio de 2025. Além disso, há 35 saques nas contas do clube, que totalizam R$ 11 milhões, também sob investigação.

A informação foi revelada com exclusividade pelo site Uol, que teve aceso a relatórios de análise financeira do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

Segundo os doscumentos obtidos pela reportagem, o valor corresponde a quase metade (47%) da renda de Casares no período – a maior fonte de renda do dirigente durante os meses analisados.

Em nota, a defesa do dirigente diz que a origem da quantia é “lícita e legítima, com lastro compatível com a evolução de sua capacidade financeira”. Os advogados ainda completam informando que Casares “desempenhou e exerceu funções de alta direção na iniciativa privada, com boa remuneração”.

Os depósitos foram fracionados, com casos de até 12 operações no mesmo dia, totalizando R$ 49 mil. O limite para que o Coaf seja notificado automaticamente é no valor de R$ 50 mil.

A Polícia investiga se dirigentes e empresários se beneficiaram de comissões irregulares em vendas de jogadores da base. Suspeita-se que atletas foram negociados por valores abaixo do mercado para facilitar o desvio de verbas. Estima-se que mais de R$ 230 milhões em vendas estejam sob lupa.

O Ministério Público e a Polícia Civil também apuram a venda ilegal de ingressos para camarotes no Morumbis. O esquema teria o envolvimento de Mara Casares, ex-esposa do presidente e diretora do clube, e Douglas Schwartzmann (diretor da base), que já pediram licença de seus cargos.