O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira, 12, a saída de Xabi Alonso do cargo de treinador da equipe principal, encerrando uma passagem marcada por altos e baixos no comando merengue. Em nota, o clube confirmou a decisão em mútuo acordo com o espanhol. Em seu lugar, o também ex-jogador Álvaro Arbeloa assume o cargo.

Arbeloa vinha dirigindo o Real Madrid Castilla desde junho de 2025, carreira construída principalmente nas categorias de base merengues. O ex-jogador agora dá um salto na carreira à beira do campo e terá como missão dar sequência a uma temporada turbulenta, disputando ainda o título de La Liga e também a Champions League.

Natural de Salamanca, Arbeloa chegou ao Real Madrid ainda muito jovem, em 2001/02, para as categorias de base. Passando pelos times “C” e “B”, estreou pela equipe principal merengue em 2004, aos 21 anos. Depois, porém, acabou não se firmando e, entre 2006 e 2009 passou pelo Deportivo La Coruña e pelo Liverpool, antes de voltar ao Real, já mais maduro, como lateral-direito seguro.

Dentro de campo, Arbeloa defendeu a equipe merengue até 2016, fazendo parte de períodos vitórios do clube e da seleção espanhola. Ao mesmo tempo, personagem marcante do “madridismo”, se envolveu em diversas polêmicas com rivais – e até mesmo companheiros. Como treinador, iniciou a trajetória nas “canteras” do Real Madrid, quando assumiu o time sub-14 em 2020, dando início a passagem que também conta com trabalhos nas categorias sub-17, sub-19 e no Real Madrid de Castilla.

A eterna guerra com Gerard Piqué

Talvez a rivalidade mais midiática da carreira de Arbeloa tenha sido travada contra Gerard Piqué, zagueiro histórico do Barcelona. Durante anos, os dois trocaram farpas publicamente, elevando a temperatura do “El Clásico”.