Nesta quarta-feira (14), a tensão toma conta da Volkswagen Arena para um duelo crucial na luta pela permanência na elite do futebol germânico. O Wolfsburg recebe o St. Pauli em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola às 14h30 (horário de Brasília) em um jogo que pode redefinir a situação de ambas as equipes na parte baixa da tabela.

Momento das equipes

O confronto é tratado como uma verdadeira decisão na luta contra o rebaixamento. O Wolfsburg, jogando em casa, entra em campo pressionado para se afastar da zona de perigo. Atualmente na 14ª colocação com 15 pontos, os Lobos fazem uma campanha irregular e precisam transformar o fator casa em vantagem para abrir distância justamente de seu adversário desta rodada.

Do outro lado, a situação do St. Pauli é ainda mais delicada. A equipe visitante ocupa a 16ª posição — posto que obriga a disputa do playoff de rebaixamento ao fim da temporada — com apenas 12 pontos. O time viaja sabendo que uma derrota pode permitir que os rivais diretos abram uma vantagem difícil de ser revertida no segundo turno. A expectativa é de um jogo tenso e muito disputado taticamente.

Prováveis escalações e desfalques

Para o duelo, o Wolfsburg pode ter o retorno do meio-campista Mattias Svanberg, que se recupera de uma lesão leve. No entanto, a equipe ainda lida com a ausência de jogadores importantes no departamento médico. Pelo lado do St. Pauli, a principal dúvida é a condição física do capitão Jackson Irvine, peça fundamental no esquema da equipe.

Provável Wolfsburg: Kamil Grabara; Cédric Zesiger, Sebastiaan Bornauw, Moritz Jenz; Ridle Baku, Maximilian Arnold, Aster Vranckx, Rogério; Lovro Majer, Jonas Wind; Tiago Tomás.

Provável St. Pauli: Nikola Vasilj; Hauke Wahl, Eric Smith, Karol Mets; Manolis Saliakas, Jackson Irvine, Marcel Hartel, Lars Ritzka; Connor Metcalfe, Johannes Eggestein, Oladapo Afolayan.

Onde assistir ao vivo

Este confronto direto, que promete muita disputa física e tática, terá diversas opções de transmissão para o público brasileiro. O torcedor poderá acompanhar a partida ao vivo e gratuitamente pelo Canal GOAT (YouTube) ou através da plataforma de streaming e aplicativo OneFootball.