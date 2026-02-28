Neste domingo, 1, o Hamburgo recebe o RB Leipzig no Volksparkstadion, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola às 15h30 (de Brasília), colocando frente a frente equipes que vivem realidades distintas na tabela, mas que buscam pontos cruciais para seus objetivos na reta final da temporada.

Como chega o Hamburgo

O time da casa entra em campo ocupando a zona intermediária da classificação. Atualmente na 11ª colocação com 26 pontos, o Hamburgo vive um momento de estabilidade e busca consolidar sua permanência na elite longe de riscos. A equipe ostenta uma sequência recente sem derrotas, tendo somado dois triunfos e três empates nos últimos cinco jogos.

Apesar da resiliência defensiva, o clube busca ser mais efetivo para fechar as partidas. O objetivo principal é transformar a solidez recente em uma escalada na tabela, visando terminar a competição na primeira metade da classificação. Jogar diante de sua torcida no Volksparkstadion será um fator motivacional extra para tentar surpreender um dos gigantes do campeonato.

O momento do RB Leipzig

Do outro lado, o RB Leipzig chega com a ambição de quem briga no topo. Ocupando a 5ª posição com 41 pontos, a equipe está firme na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. A campanha de 12 vitórias, cinco empates e 6 derrotas reflete a qualidade do elenco, embora a forma recente mostre certa oscilação.

Para o Leipzig, vencer fora de casa é fundamental para pressionar os adversários que estão logo acima no G4. A expectativa é que o time tente impor seu maior poderio técnico e ofensivo para quebrar a invencibilidade recente do adversário e levar os três pontos para casa.

Onde assistir a Hamburgo x RB Leipzig

O fã de esporte poderá assistir ao confronto através das plataformas de streaming CazéTV e Prime Video, além da transmissão via aplicativo e site oficial do OneFootball.