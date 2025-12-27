O Atlético Mineiro oficializou neste sábado, 27, a primeira contratação para a temporada de 2026. O lateral Renan Lodi passou por exames e assinou com o Galo por cinco temporadas.

Aos 27 anos, Renan Lodi estava livre no mercado desde que rescindiu seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, em setembro deste ano. O acordo entre jogador e Atlético Mineiro já estava encaminhado desde a última semana.

A expectativa é que Renan Lodi chegue em Belo Horizonte para ser o dono da lateral esquerda, o que coloca em xeque a permanência de Guilherme Arana no clube.

Durante os últimos meses, Lodi ficou treinando no Athletico Paranaense, time que o revelou. No entanto, recém de volta à primeira divisão, o Furacão não teve condições de contratar o lateral, que buscou uma nova casa.

A última vez que Renan Lodi atuou no futebol brasileiro foi em 2019, quando foi campeão da Copa Sul-Americana pelo Athletico. Desde então, passou por Atlético de Madrid, Nottingham Forest, Olympique de Marselha e Al-Hilal antes de retornar ao país.

O lateral também já foi figurinha carimbada na seleção brasileira e chegou a disputar a Copa América de 2021, titular na final contra a Argentina, quando saiu derrotado.