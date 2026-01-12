A tensão toma conta da MEWA Arena nesta terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Em um duelo crucial pela sobrevivência na elite do futebol germânico, o Mainz 05 recebe o Heidenheim pela 17ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola às 16h30 (horário de Brasília) em uma partida com contornos de decisão para ambas as equipes, que lutam para deixar a zona de rebaixamento.

Análise: uma batalha de seis pontos

O confronto é tratado pela imprensa e torcedores como uma verdadeira “batalha de seis pontos”. O Mainz, agora sob o comando de Urs Fischer, ocupa a lanterna da competição (18ª posição) com apenas 9 pontos e busca desesperadamente sua primeira vitória em casa na temporada. Já o Heidenheim, treinado por Frank Schmidt, está logo acima, na 17ª colocação com 12 pontos, e vê no jogo a oportunidade ideal para afundar um rival direto e respirar na tabela.

O momento das equipes

A situação do time da casa é delicada. Com apenas uma vitória em toda a temporada, o Mainz acumula seis empates e nove derrotas. A forma recente mostra uma equipe que luta para estancar a sangria de derrotas, somando empates importantes, mas ciente de que apenas um ponto não é suficiente para iniciar uma reação consistente contra o descenso.

Do outro lado, o Heidenheim vive uma realidade apenas ligeiramente melhor. A campanha de três vitórias, três empates e dez derrotas reflete a instabilidade do elenco. Para os visitantes, não perder na MEWA Arena é fundamental para manter a distância sobre o lanterna, mas uma vitória poderia significar um salto psicológico importante na luta pela permanência na Bundesliga.

Prováveis escalações e desfalques

Mainz 05: O técnico Urs Fischer enfrenta problemas sérios na defesa. O goleiro titular Robin Zentner, além de Maxim Leitsch, Phillipp Mwene e Anthony Caci, são desfalques confirmados por lesão. Andreas Hanche-Olsen permanece como dúvida. Diante disso, Daniel Batz deve continuar na meta.

Provável escalação: Batz; Widmer, Bell, Kohr, Da Costa; Sano, Amiri; Lee, Nebel; Hollerbach, Tietz.

Heidenheim: Frank Schmidt também lida com ausências significativas. O lateral Leart Paqarada sofreu uma lesão grave e não atua mais nesta temporada. O atacante Budu Zivzivadze e o goleiro Frank Feller também estão fora, entregues ao departamento médico.

Provável escalação: Ramaj; Busch, Mainka, Siersleben, Föhrenbach; Schöppner, Niehues, Dorsch; Ibrahimović, Pieringer, Honsak.

Onde assistir ao jogo