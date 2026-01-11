Endrick mostrou neste domingo, 11, que tem estrela. Logo em sua estreia pelo Lyon, o atacante brasileiro marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Lille, em casa, no Groupama, pela segunda rodada da Copa da França.

Afonso Moreira marcou para o Lyon logo no primeiro minuto de partida. Nathan Ngoy empatou aos 28 minutos, ainda na etapa inicial. Aos 42, foi a vez de Endrick marcar o segundo gol dos donos da casa. O atacante foi substituído aos 25 da etapa final e saiu aplaudido pela torcida.

Endrick, de 19 anos, deixou o Real Madrid para assinar por empréstimo de seis meses com o Lyon. O grande objetivo do atacante é se destacar em tempo de ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo.

Em entrevista à PLACAR na semana passada, Endrick disse que ainda dá tempo de ser lembrado por Ancelotti. O atacante ainda não foi chamado pelo ex-técnico do Real Madrid.

“Claro que dá [para estar na Copa do Mundo]. Todo jogo é uma oportunidade para mostrar mais, alguma coisa diferente. Hoje, todo mundo consegue ver tudo que quer e precisa. Aqui na Europa, cada jogo vale muito, e pode ser decisivo. Eu tenho que ajudar o Lyon, mas eu sinto que o Lyon também vai me ajudar a cada semana com esse objetivo”, disse.