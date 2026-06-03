O atacante Rayan, de 19 anos, foi colocado na 32ª posição no ranking dos jogadores mais valiosos do futebol mundial, com valor de 100 milhões de euros (cerca de R$ 585 milhões), segundo um estudo do CIES Football Observatory. A valorização do jovem atleta, que atua pelo Bournemouth, da Inglaterra, e é o mais valioso da seleção brasileira na Copa do Mundo, reflete seu crescente impacto no cenário esportivo internacional. O estudo do CIES Football Observatory é reconhecido por analisar diversos fatores, como idade, desempenho, duração de contrato e potencial de mercado, para determinar o valor estimado dos jogadores.

Trajetória no Bournemouth

A ascensão de Rayan no mercado do futebol tem sido notável. Após sua transferência do Vasco da Gama para o Bournemouth em janeiro de 2026, por um valor de 35 milhões de euros (cerca de R$ 219,1 milhões na época), o jogador rapidamente se tornou um ativo valioso para o clube inglês. Pelos Cherries, o atacante soma cinco gols e duas assistências em 15 jogos.

Desempenho e outros talentos brasileiros

Além de sua valorização financeira, Rayan tem demonstrado bom desempenho em campo. No último domingo, 31, o atacante marcou um gol na vitória por 6 a 2 da seleção brasileira em um amistoso contra o Panamá, antes da Copa do Mundo, reforçando sua projeção internacional. O ranking do CIES Football Observatory é liderado por Lamine Yamal, avaliado em 358,1 milhões de euros (cerca de R$ 2,1 bilhões), e inclui outros talentos brasileiros como Estêvão (18º), João Pedro (23º), Endrick (35º), Igor Thiago (44º) e Vini Jr (50º) entre os 50 mais valiosos.

Confira o top-10 do ranking (valor em euros)