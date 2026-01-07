Novo reforço do Lyon para o restante desta temporada, o atacante Endrick, 19, sabe como poucos a arte de driblar o tempo. Em 2022, aos 15 anos, foi protagonista da conquista da primeira Copa São Paulo da história do Palmeiras. Aos 16, encerrou o mesmo ano negociado por cifras milionárias ao Real Madrid. Em 2023, aos 17, se tornou o quarto mais jovem jogador estrear pela seleção brasileira: com 17 anos, 3 meses e 23 dias. Agora, aos 19, terá seis meses para convencer o técnico Carlo Ancelotti a estar na próxima Copa do Mundo.

Em entrevista exclusiva à PLACAR, o novo camisa 9 do clube francês trata o desafio com otimismo. A última convocação antes da lista final para o Mundial acontecerá na Data Fifa de março – o Brasil encara a França, no dia 26, em Boston, e a Croácia, no dia 31, em Orlando.

“Claro que dá [para estar na Copa do Mundo]. Todo jogo é uma oportunidade para mostrar mais, alguma coisa diferente. Hoje, todo mundo consegue ver tudo que quer e precisa. Aqui na Europa, cada jogo vale muito, e pode ser decisivo. Eu tenho que ajudar o Lyon, mas eu sinto que o Lyon também vai me ajudar a cada semana com esse objetivo”, disse.

Endrick chegou ao Lyon por um empréstimo válido até 30 de junho. A oferta foi considerada por ele e seu estafe como a mais vantajosa pesando a probabilidade de ganhar mais minutos com o técnico português Paulo Fonseca, além do histórico de sucesso de brasileiros no clube – que já teve nomes como Fred, Sonny Anderson e Élber na mesma função. Pelo Real Madrid, foram três partidas na atual temporada, só uma delas como titular.