O Lyon alcançou na última quarta-feira, 4, pelas oitavas de final da Copa da França, um feito que não acontecia desde 2006. Endrick, autor de um dos gols da última vitória, é um dos responsáveis pelo bom momento da equipe, que conseguiu 11 vitórias consecutivas.
A equipe está a quatro jogos de superar o recorde de vitórias consecutivas do clube. Em 2006, o Lyon de Juninho Pernambucano venceu 14 confrontos consecutivos e se sagrou campeão da Ligue 1. Nesta temporada, a marca está próxima de acontecer novamente.
O treinador Paulo Fonseca, durante entrevista após a partida contra o Laval, destacou a importância de Endrick para a equipe. “É um início fantástico. Só espero que ele continue a evoluir e tenha continuidade nas boas atuações. Se o Endrick está jogando tudo isso sem estar 100%, imagine quando estiver”, concluiu.
Ao lado do Hoffenheim, da Alemanha, o Lyon é o único time que venceu todos os jogos em 2026. Hoje, o time francês disputa três torneios: a Ligue 1, na qual ocupa a 4ª posição, com 39 pontos, nove atrás do líder PSG; a Liga Europa, na qual se classificou às oitavas de final, com sete vitórias e uma derrota; e a Copa da França, na qual aguarda seu adversário nas quartas de final.
A próxima partida do Lyon será neste sábado, 7, às 17h05, contra o Nantes, pelo Campeonato Francês.