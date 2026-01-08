Depois de 32 anos longe da Série A do Brasileirão, o Remo está de volta à elite. Desde 2005, quando o rival Paysandu disputou a primeira divisão, o Campeonato Brasileiro não tinha um representante da região Norte do país.

O novo técnico Juan Carlos Osorio, colombiano com passagem pelo São Paulo, terá à disposição um elenco renovado e experiente. Para a temporada de 2026, o Leão Azul anunciou seis reforços, com alguns nomes que tiveram passagens por clubes grandes do país, como Patrick Paulo e o ‘vira-casaca’ Yago Pikachu.

Remo na Série A: relembre participações do clube na elite

PLACAR lista cinco nomes conhecidos do Remo. O elenco completo, que ainda conta com Camacho, Régis, Nathan e outros nomes conhecidos, será destaque do Guia PLACAR do Brasileirão, em fevereiro.

Patrick de Paula (26 anos)

Cria das categorias de base do Palmeiras, Patrick de Paula foi a primeira grande contratação na era SAF do Botafogo. O Glorioso pagou R$ 33 milhões para comprar o jogador, em 2022. A passagem do volante pelo clube carioca foi marcada por lesões e empréstimos para outras equipes.

Neste ano, o atleta estava emprestado para o Estoril Praia, de Portugal, e rompeu o contrato para fechar com o Remo. O empréstimo com o clube paraense vai até o fim de 2026, quando Patrick fica livre para assinar com qualquer clube.