A contratação de Yago Pikachu pelo Clube do Remo agitou Belém neste início de 2026. Formado pelo Paysandu, clube no qual era tratado como ídolo, o ala-direito de 33 anos trocou o Fortaleza pelo antigo rival paraense, que retorna à Série A do Brasileirão depois de 32 anos.

Depois do anúncio bombástico, o Paysandu deixou de seguir Pikachu nas redes sociais e torcedores do Papão lembraram que o ex-ídolo havia prometido que jamais jogaria pelo Remo.

Pikachu, no entanto, revelou ser torcedor do Remo e que a relação com o time azulino se deu por influência da família. “Eu não vou mentir, até porque está sendo uma repercussão muito grande a minha vinda pra cá. Como eu falei, os mais próximos de mim, principalmente os meus familiares, sabem que a minha família é toda remista. Meu pai, minha mãe”, afirmou ao Reicast, podcast oficial do Leão.

“Meu pai me levava muito para os jogos do Remo. Então eu tinha esse sentimento, tinha esse carinho”, completou Pikachu, um dos atletas nascidos em Belém de maior destaque no cenário nacional, com passagens vitoriosas por Vasco e Fortaleza.

Promessa quebrada

Glaybson Yago Souza Lisboa, nacionalmente conhecido como Yago Pikachu iniciou sua carreira no Paysandu, pelo qual atuou entre 2012 e 2016.

Yago chega para reforçar a equipe azulina para a disputa da Série A de 2026. A ´travessia’ do lateral foi muito criticada pelos torcedores do rival, que o consideravam ídolo do clube azul celeste, onde foi revelado e jogou de 2012 até 2015. Pelo Papão da Curuzu, disputou 216 partidas, com 62 gols marcados, e foi campeão paraense em 2013.

Em entrevista a programa Bolívia Talk Show, do canal “Desimpedidos”, o então jogador do Vasco foi questionado sobre haver algum time brasileiro no qual não jogaria. “Só no Remo, eu acho. Não jogaria no Remo, não”, disse, em vídeo que voltou a circular nas redes sociais por parte de torcedores revoltados do Paysandu.

Remo e Paysandu disputaram a última Série B e tomaram caminhos opostos. Além de sofrer com o retorno do rival à Série A, os bicolores tiveram de amargar o rebaixamento à Série C.