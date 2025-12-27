O zagueiro Vitão está cada vez mais perto de se tornar reforço do Cruzeiro para a temporada de 2026, ainda que o Flamengo tente entrar na briga pelo defensor do Internacional. O jogador mantém forte desejo de acertar com a Raposa, e os contatos com a diretoria celeste e com o técnico Tite reforçam essa tendência, mesmo diante de uma proposta recente dos rubro-negros.

A tratativa com o Cruzeiro já está em estágio avançado e gira em torno de 7 milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões), além da inclusão de atletas no acordo, como o meio-campista Japa por empréstimo e inicialmente o zagueiro João Marcelo, embora o próprio jogador tenha declinado a mudança.

O Internacional já teria aceitado essa oferta mais robusta em comparação à do Flamengo, que fez proposta inferior e incluiu o abatimento de uma dívida pelo volante Thiago Maia para tentar convencer o clube gaúcho.

Apesar dessa ofensiva rubro-negra, Vitão não teria nada definido com o Flamengo e segue mais inclinado ao projeto apresentado pelo Cruzeiro. Para o jogador, a possibilidade de ter um papel central na estrutura defensiva pesa mais, já que no time carioca seria necessário brigar pela titularidade.

Trajetória profissional e temporada de destaque

Vitão começou sua carreira nas categorias de base do Palmeiras, mas encontrou espaço limitado no elenco profissional e acabou negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Na Europa, sua trajetória foi interrompida em parte pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, o que o levou a ser emprestado ao Internacional em 2022 e, posteriormente, adquirido em definitivo pelo clube gaúcho.

No Internacional, o zagueiro se consolidou como um dos defensores mais regulares do futebol brasileiro nos últimos anos. Em sua passagem pelo Colorado, Vitão somou mais de 190 jogos oficiais, com três gols marcados, três assistências e o título do Campeonato Gaúcho de 2025, além de ter se destacado pela segurança nas disputas aéreas e antecipação.